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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 9:00: Смерть від грипу. Новини з фронту

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 січня станом на 9:00 – за інформацією Міністерства охорони здоров'я, від грипу за минулу добу загинули двоє людей. Від жовтня 2018 року вже зафіксовано 19 летальних випадків. Кількість обстрілів на передовій, на жаль, зростає. Бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська.

      Також у випуску:

      Кандидати в президенти обходять виборче законодавство.

      Скільки політики витрачають на рекламу.

      Кількість жертв теракту у Кенії зросла до 21.

      Парламент Британії голосував за відставку Терези Мей.

      Теги: Грип в Україні Міністерство охорони здоров’я Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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