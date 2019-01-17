Випуск новин за 9:00: Смерть від грипу. Новини з фронту

У випуску новин за 17 січня станом на 9:00 – за інформацією Міністерства охорони здоров'я, від грипу за минулу добу загинули двоє людей. Від жовтня 2018 року вже зафіксовано 19 летальних випадків. Кількість обстрілів на передовій, на жаль, зростає. Бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська.

Також у випуску: Кандидати в президенти обходять виборче законодавство. Скільки політики витрачають на рекламу. Кількість жертв теракту у Кенії зросла до 21. Парламент Британії голосував за відставку Терези Мей.