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      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Выпуск новостей за 9: 00: субсидии для украинцев. Взрыв в Мексике

      Выпуск новостей 42 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – с начала 2019 года адресную жилищную помощь украинцам будут давать деньгами. Теперь семьи будут получать денежную компенсацию из государственного бюджета. В мексиканском штате Идальго взорвался трубопровод. По меньшей мере 20 человек погибли, втрое больше – с ранениями. Пожар до сих пор не ликвидировали.

      Также в выпуске:

      Украинские солдаты сожгли КамАЗ боевиков с боеприпасами.

      Девять детей-сирот во Львове получили собственные квартиры.

      Тысячи людей в Гданьске пришли отдать дань уважения убитому Павлу Адамовичу.

      Теги: Новости Украины Субсидии Мексика Выпуск новостей Взрыв
      Источник: 24 канал
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