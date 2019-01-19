Выпуск новостей за 9: 00: субсидии для украинцев. Взрыв в Мексике
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – с начала 2019 года адресную жилищную помощь украинцам будут давать деньгами. Теперь семьи будут получать денежную компенсацию из государственного бюджета. В мексиканском штате Идальго взорвался трубопровод. По меньшей мере 20 человек погибли, втрое больше – с ранениями. Пожар до сих пор не ликвидировали.
Также в выпуске:
Украинские солдаты сожгли КамАЗ боевиков с боеприпасами.
Девять детей-сирот во Львове получили собственные квартиры.
Тысячи людей в Гданьске пришли отдать дань уважения убитому Павлу Адамовичу.
Источник: 24 канал
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