Выпуск новостей за 9: 00: субсидии для украинцев. Взрыв в Мексике

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 9:00 – с начала 2019 года адресную жилищную помощь украинцам будут давать деньгами. Теперь семьи будут получать денежную компенсацию из государственного бюджета. В мексиканском штате Идальго взорвался трубопровод. По меньшей мере 20 человек погибли, втрое больше – с ранениями. Пожар до сих пор не ликвидировали.

Также в выпуске: Украинские солдаты сожгли КамАЗ боевиков с боеприпасами. Девять детей-сирот во Львове получили собственные квартиры. Тысячи людей в Гданьске пришли отдать дань уважения убитому Павлу Адамовичу.