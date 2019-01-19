Випуск новин за 9:00: Субсидії для українців. Вибух у Мексиці
У випуску новин за 19 грудня станом на 9:00 – з початку 2019 року адресну житлову допомогу українцям надаватимуть грошима. Відтепер сім'ї отримуватимуть грошову компенсацію із державного бюджету. У мексиканському штаті Ідальго вибухнув трубопровід. Щонайменше 20 людей загинули, втричі більше – з пораненнями. Пожежу досі не ліквідували.
Також у випуску:
Українські солдати спалили КамАЗ бойовиків з боєприпасами.
Дев'ять дітей-сиріт у Львові отримали власні квартири.
Тисячі людей у Гданську прийшли віддати шану вбитому Павлу Адамовічу.
Джерело: 24 канал
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