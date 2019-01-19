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      Випуск новин за 9:00: Субсидії для українців. Вибух у Мексиці

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 9:00 – з початку 2019 року адресну житлову допомогу українцям надаватимуть грошима. Відтепер сім'ї отримуватимуть грошову компенсацію із державного бюджету. У мексиканському штаті Ідальго вибухнув трубопровід. Щонайменше 20 людей загинули, втричі більше – з пораненнями. Пожежу досі не ліквідували.

      Також у випуску: 

      Українські солдати спалили КамАЗ бойовиків з боєприпасами.

      Дев'ять дітей-сиріт у Львові отримали власні квартири.

      Тисячі людей у Гданську прийшли віддати шану вбитому Павлу Адамовічу.

      Теги: Новини України Субсидії Випуск новин Мексика Вибух
      Джерело: 24 канал
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