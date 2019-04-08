Выпуск новостей за 9: 00: сутки на фронте. Пожар в Киеве
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 9:00 – на передовой пророссийские боевики не прекращают обстрелы. Один украинский военный ранен. В Киеве в частном секторе вспыхнул масштабный пожар. В результате полностью сгорел один дом и несколько хозяйственных построек.
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Источник: 24 канал
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