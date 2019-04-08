Выпуск новостей за 9: 00: сутки на фронте. Пожар в Киеве

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 9:00 – на передовой пророссийские боевики не прекращают обстрелы. Один украинский военный ранен. В Киеве в частном секторе вспыхнул масштабный пожар. В результате полностью сгорел один дом и несколько хозяйственных построек.

Также в выпуске: Год реформы автобусных перевозок: улучшился ли пассажирский автопарк. В Киеве патрульные полицейские остановили авто с пьяным водителем, который оказался экс-нардепом от "Батькивщины". Наводнение в Иране унесло жизни 70 человек.

Источник: 24 канал