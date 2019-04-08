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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 9: 00: сутки на фронте. Пожар в Киеве

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 9:00 – на передовой пророссийские боевики не прекращают обстрелы. Один украинский военный ранен. В Киеве в частном секторе вспыхнул масштабный пожар. В результате полностью сгорел один дом и несколько хозяйственных построек.

      Также в выпуске:

      Год реформы автобусных перевозок: улучшился ли пассажирский автопарк.

      В Киеве патрульные полицейские остановили авто с пьяным водителем, который оказался экс-нардепом от "Батькивщины".

      Наводнение в Иране унесло жизни 70 человек.

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      Теги: Пожар Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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