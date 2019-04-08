Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Пожежа у Києві

У випуску новин за 8 квітня станом на 9:00 – на передовій проросійські бойовики не припиняють обстріли. Один український військовий поранений. У Києві у приватному секторі спалахнула масштабна пожежа. В результаті повністю згорів один будинок і кілька господарських споруд.

Також у випуску: Рік реформи автобусних перевезень: чи покращився пасажирський автопарк. У Києві патрульні поліцейські зупинили авто із п'яним водієм, який виявився екс-нардепом від "Батьківщини". Повінь в Ірані забрал життя 70 людей.

Джерело: 24 канал