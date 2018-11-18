Выпуск новостей за 9: 00: сутки на фронте. Протесты во Франции

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе, во время боевых действий погиб один украинский военный. Во Франции во время протестов погиб один человек, еще 106 человек травмированы.

Также в выпуске: В больнице умер пограничник, которого на авто сбили контрабандисты. Как Евромайдан изменил украинцев. Пророссийские боевики бьют из минометов на Горловском направлении.