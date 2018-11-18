Выпуск новостей за 9: 00: сутки на фронте. Протесты во Франции
В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе, во время боевых действий погиб один украинский военный. Во Франции во время протестов погиб один человек, еще 106 человек травмированы.
Также в выпуске:
В больнице умер пограничник, которого на авто сбили контрабандисты.
Как Евромайдан изменил украинцев.
Пророссийские боевики бьют из минометов на Горловском направлении.
Источник: 24 канал
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