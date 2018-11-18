Випуск новин за 9:00:Доба на фронті. Протести у Франції

У випуску новин за 17 листопада станом на 9:00 – проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС на Донбасі, під час бойових дій загинув один український військовий. У Франції під час протестів загинула одна людина, ще 106 осіб травмовані.

Також у випуску: В лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти. Як Євромайдан змінив українців. Проросійські бойовики б'ють з мінометів на Горлівськоум напрямку.