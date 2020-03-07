Выпуск новостей за 9: 00: Сутки на фронте. Россия саботировала расследование МН17
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 9:00 – на Луганщине подорвалась наша боевая машина пехоты. Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения. Кроме того, в результате обстрелов ранения получил еще один военный. Кремль, чтобы избежать ответственности за сбитие рейса МН17, исправлял страницы в Википедии, следил за следователями и распространял дезинформацию в соцсетях.
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