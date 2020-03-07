Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Росія саботувала розслідування МН17

У випуску новин за 7 березня станом на 9:00 – на Луганщині підірвалась наша бойова машина піхоти. Один український воїн загинув, ще троє отримали поранення. Крім того, внаслідок обстрілів, поранення отримав ще один військовий. Кремль, аби уникнути відповідальності за збиття рейсу МН17, виправляв сторінки у Вікіпедії, стежив за слідчими та розповсюджував дезінформацію в соцмережах.

Також у випуску: Кількість хворих на коронавірус сягла понад 102 тисячі осіб. В Одесі у церкві побилися парафіяни та священники через те, що там ведуть службу два священнослужителі. Внаслідок зсувів ґрунту у Бразилії загинула 31 людина.