Выпуск новостей за 9: 00: трагедия в Италии. Пропаганда на "Интере"

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 9:00 – во время концерта в итальянском городе Анкона неизвестные разожгли едкий спрей. В результате инцидента шесть человек погибли, еще более сотни были госпитализированы. На украинском телеканале "Интер" каждое утро демонстрируют сюжеты о церковных связя с Россией, а каждую субботу в эфире программа "Слово предстоятеля", которую ведет глава УПЦ МЦ.

Также в выпуске: Митрополит Онуфрий запретил священникам УПЦ МЦ участвовать в Объединительном соборе. Оболонский суд Киева избирает меру пресечения медикам, которые требовали взятки от ветерана АТО с инвалидностью. Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников 13 раз, один боец погиб.