Выпуск новостей за 9: 00: трагедия в Италии. Пропаганда на "Интере"
В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 9:00 – во время концерта в итальянском городе Анкона неизвестные разожгли едкий спрей. В результате инцидента шесть человек погибли, еще более сотни были госпитализированы. На украинском телеканале "Интер" каждое утро демонстрируют сюжеты о церковных связя с Россией, а каждую субботу в эфире программа "Слово предстоятеля", которую ведет глава УПЦ МЦ.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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