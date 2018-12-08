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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 9: 00: трагедия в Италии. Пропаганда на "Интере"

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 9:00 – во время концерта в итальянском городе Анкона неизвестные разожгли едкий спрей. В результате инцидента шесть человек погибли, еще более сотни были госпитализированы. На украинском телеканале "Интер" каждое утро демонстрируют сюжеты о церковных связя с Россией, а каждую субботу в эфире программа "Слово предстоятеля", которую ведет глава УПЦ МЦ.

      Также в выпуске:

      Митрополит Онуфрий запретил священникам УПЦ МЦ участвовать в Объединительном соборе.

      Оболонский суд Киева избирает меру пресечения медикам, которые требовали взятки от ветерана АТО с инвалидностью.

      Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских защитников 13 раз, один боец погиб.

      Теги: Интер Российская пропаганда Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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