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      Випуск новин за 9:00: Трагедія в Італії. Пропаганда на "Інтері"

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 грудня станом на 9:00 – під час концерту в італійському місті Анкона невідомі розпалили їдкий спрей. Внаслідок інциденту шестеро людей загинули, ще понад сотню госпіталізували. На українському телеканалі "Інтер" щоранку демонструють сюжети про церковні зв'язки з Росією, а щосуботи в ефір виходить програма "Слово предстоятеля", яку веде очільник УПЦ МЦ.

      Також у випуску: 

      Митрополит Онуфрій заборонив священикам УПЦ МЦ брати участь в Об'єднавчому соборі.

      Оболонський суд Києва обирає запобіжний захід медикам, які вимагали хабара від ветерана АТО з інвалідністю.

      Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських захисників 13 разів, один боєць загинув.

      Теги: Російська пропаганда Інтер Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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