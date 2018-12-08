Випуск новин за 9:00: Трагедія в Італії. Пропаганда на "Інтері"

У випуску новин за 8 грудня станом на 9:00 – під час концерту в італійському місті Анкона невідомі розпалили їдкий спрей. Внаслідок інциденту шестеро людей загинули, ще понад сотню госпіталізували. На українському телеканалі "Інтер" щоранку демонструють сюжети про церковні зв'язки з Росією, а щосуботи в ефір виходить програма "Слово предстоятеля", яку веде очільник УПЦ МЦ.

Також у випуску: Митрополит Онуфрій заборонив священикам УПЦ МЦ брати участь в Об'єднавчому соборі. Оболонський суд Києва обирає запобіжний захід медикам, які вимагали хабара від ветерана АТО з інвалідністю. Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських захисників 13 разів, один боєць загинув.