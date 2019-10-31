Выпуск новостей за 9: 00: требования Венгрии к Украине. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 9:00 – сегодня по результатам заседания послы НАТО должны были подписать совместную декларацию. Но этого не произойдет, потому что Венгрия наложила на нее вето и выставляет новые условия Украине. Разведение продолжается, но и обстрелы на передовой не прекращаются. За суток российские оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Также в выпуске: Генсек НАТО встретится с президентом Владимиром Зеленским. Комитет по иностранным делам Конгресса США единогласно принял резолюцию против возврата Федерации в G7. В Японии сильно выгорел 500-летний замок, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО.