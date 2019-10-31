Випуск новин за 9:00: Вимоги Угорщини до України. Ситуація на фронті
У випуску новин за 31 жовтня станом на 9:00 – сьогодні за результатами засідання посли НАТО мали б підписати спільну декларацію. Але цього не станеться, бо Угорщина наклала на неї вето й виставляє нові умови Україні. Розведення триває, але і обстріли на передовій не припиняються. Минулої доби російські окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню.
Також у випуску:
Генсек НАТО зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Комітет з іноземних справ Конгресу США одностайно ухвалив резолюцію проти поверенння Федерації до G7.
В Японії сильно вигорів 500-річний замок, що входить до списку всесвітнього спадку ЮНЕСКО.
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