10:40
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Выпуск новостей за 9: 00: версии катастрофы МАУ. День траура в Украине

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 9:00 – украинские специалисты отрабатывают несколько версий авиакатастрофы "Боинга" МАУ в Иране. В частности, эксперты из международного бюро журналистских расследований Bellingcat начали расследовать версию вероятного удара ракетой. В Украине объявили День траура по погибшим в Тегеране. Ночью Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание.

      Также в выпуске:

      В Австралии полиция обвинила 24 человека в намеренном поджоге в штате Новый Южный Уэльс. Еще почти две сотни человек привлекли к суду за несоблюдение полного запрета на пользование огнем.

      Дональд Трамп назвал Тегеран террористической угрозой мира и пообещал стране мощные экономические санкции. Кроме того, Трамп заявил, что приложит усилия, чтобы увеличить присутствие НАТО в регионе Ближнего Востока.

      В Стамбуле Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток". По нему будут транспортировать российский газ в Турцию в обход Украины.

      Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      сегодня
      3220
      Теги: Расследования Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:02 Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США
      Ірина Кошанська 1666
      сегодня , 07:02 Сколько алиментов должны платить родители в 2020 году
      Ірина Поліщук 491
      сегодня , 06:30 Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      Світлана Попова 3220
      сегодня , 06:00 Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета
      Інна Жолобович 386
      сегодня , 00:03 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Северин Трач 54955
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук