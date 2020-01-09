Выпуск новостей за 9: 00: версии катастрофы МАУ. День траура в Украине

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 9:00 – украинские специалисты отрабатывают несколько версий авиакатастрофы "Боинга" МАУ в Иране. В частности, эксперты из международного бюро журналистских расследований Bellingcat начали расследовать версию вероятного удара ракетой. В Украине объявили День траура по погибшим в Тегеране. Ночью Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание.

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