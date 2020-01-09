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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 9:00: Версії катастрофи МАУ. День жалоби в Україні

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 9:00 – українські фахівці відпрацьовують кілька версій авіакатастрофи "Боїнга" МАУ в Ірані. Зокрема, експерти з міжнародного бюро журналістських розслідувань Bellingcat взялися розслідувати версію ймовірного удару ракетою. В Україні оголосили День жалоби за загиблими в Тегерані. Вночі Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду.

      Також у випуску:

      В Австралії поліція звинуватила 24 людини в навмисному підпалі у штаті Новий Південний Уельс. Ще майже дві сотні осіб притягнули до суду через недотримання повної заборони на користування вогнем.

      Дональд Трамп назвав Тегеран терористичною загрозою світу і пообіцяв країні потужні економічні санкції. Крім того, Трамп заявив, що докладе зусиль, аби збільшити присутність НАТО в регіоні Близького Сходу.

      У Стамбулі Президент Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно відкрили газопровід "Турецький потік". Ним транспортуватимуть російський газ до Туреччини в обхід України.

      Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі
      сьогодні
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      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви Випуск новин Розслідування
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