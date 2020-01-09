Випуск новин за 9:00: Версії катастрофи МАУ. День жалоби в Україні

У випуску новин за 9 січня станом на 9:00 – українські фахівці відпрацьовують кілька версій авіакатастрофи "Боїнга" МАУ в Ірані. Зокрема, експерти з міжнародного бюро журналістських розслідувань Bellingcat взялися розслідувати версію ймовірного удару ракетою. В Україні оголосили День жалоби за загиблими в Тегерані. Вночі Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду.

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В Австралії поліція звинуватила 24 людини в навмисному підпалі у штаті Новий Південний Уельс. Ще майже дві сотні осіб притягнули до суду через недотримання повної заборони на користування вогнем.

Дональд Трамп назвав Тегеран терористичною загрозою світу і пообіцяв країні потужні економічні санкції. Крім того, Трамп заявив, що докладе зусиль, аби збільшити присутність НАТО в регіоні Близького Сходу.

У Стамбулі Президент Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно відкрили газопровід "Турецький потік". Ним транспортуватимуть російський газ до Туреччини в обхід України.