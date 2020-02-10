Выпуск новостей за 9: 00: военное заведение в Севастополе. Церемония Оскар-2020

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 9:00 – в Севастополе оккупационная власть хочет вместо лагеря отдыха для детей построить военное заведение. Американская киноакадемия определилась с лучшими кинематографистами 2019 года. Традиционно, самые известные и талантливые звезды получили свои награды в Dolby Theatre.

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Россия хочет вернуть своего посла в Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Китае увеличилось количество погибших от коронавируса. За сутки в китайской провинции Хубэй, откуда и началась эпидемия, погибли еще 97 человек.