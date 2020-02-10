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      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 9:00: Військовий заклад у Севастополі. Церемонія Оскар-2020

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 лютого станом на 9:00 – у Севастополі окупаційна влада хоче замість табору відпочинку для дітей побудувати військовий заклад. Американська кіноакадемія визначилася з кращими кінематографістами 2019 року. Традиційно, найвідоміші та найталановитіші зірки отримали свої нагороди у Dolby Theatre.

      Також у випуску:

      Російські найманці застосували важке озброєння біля Оріхового. Один український боєць отримав поранення внаслідок обстрілів.

      Міністерство оборони готує три нові ділянки для розведення на Донбасі. Про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Росія хоче повернути свого посла в Україну. Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

      У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу. За одну добу в китайській провінції Хубей, звідки і почалася епідемія, загинуло ще 97 людей.

       

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      Теги: Випуск новин Окуповані території Анексія Криму Україна – Росія
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