Выпуск новостей за 9: 00: Заседание по делу Гандзюк. Протесты в Грузии
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 9:00 – 17 декабря в Одессе состоится выездное заседание Временной следственной комиссии по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападениям на активистов, в очередной раз в закрытом режиме. В Грузии состоялась инаугурация Саломе Зурабишвили, ставшей 5-м президентом страны. Впрочем многие представители оппозиционных сил протестуют.
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Источник: 24 канал
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