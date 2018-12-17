Выпуск новостей за 9: 00: Заседание по делу Гандзюк. Протесты в Грузии

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 9:00 – 17 декабря в Одессе состоится выездное заседание Временной следственной комиссии по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападениям на активистов, в очередной раз в закрытом режиме. В Грузии состоялась инаугурация Саломе Зурабишвили, ставшей 5-м президентом страны. Впрочем многие представители оппозиционных сил протестуют.

Также в выпуске: В Украинском доме в Варшаве состоялась ежегодная Рождественская ярмарка. Глава Украинской православной церкви провел первую литургию и определился с главным храмом. Число жертв в теракте в Страсбурге выросло до пяти человек. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.