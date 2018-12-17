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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Выпуск новостей за 9: 00: Заседание по делу Гандзюк. Протесты в Грузии

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 9:00 – 17 декабря в Одессе состоится выездное заседание Временной следственной комиссии по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападениям на активистов, в очередной раз в закрытом режиме. В Грузии состоялась инаугурация Саломе Зурабишвили, ставшей 5-м президентом страны. Впрочем многие представители оппозиционных сил протестуют.

      Также в выпуске:

      В Украинском доме в Варшаве состоялась ежегодная Рождественская ярмарка.

      Глава Украинской православной церкви провел первую литургию и определился с главным храмом.

      Число жертв в теракте в Страсбурге выросло до пяти человек.

      Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Теги: Екатерина Гандзюк протесты Расследования Саломе Зурабишвили Новости Грузии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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