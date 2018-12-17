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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 9:00: Засідання у справі Гандзюк. Протести в Грузії

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 9:00 – 17 грудня в Одесі відбудеться виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на активістів, в черговий раз – у закритому режимі. У Грузії відбулась інавгурація Саломе Зурабішвілі, яка стала п'ятим президентом країни. Втім чимало представників опозиційних сил зібралися на протест.

      Також у випуску: 

      В Українському домі Варшаві відбувся щорічний Різдвяний ярмарок.

      Голова Української православної церкви провів першу літургію та визначився з головним храмом.

      Кількість жертв у теракті в Страсбурзі зросла до п'яти осіб.

      Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      Теги: Випуск новин Катерина Гандзюк протести Новини Грузії Саломе Зурабішвілі Розслідування
      Джерело: 24 канал
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