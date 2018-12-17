Випуск новин за 9:00: Засідання у справі Гандзюк. Протести в Грузії
У випуску новин за 17 грудня станом на 9:00 – 17 грудня в Одесі відбудеться виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на активістів, в черговий раз – у закритому режимі. У Грузії відбулась інавгурація Саломе Зурабішвілі, яка стала п'ятим президентом країни. Втім чимало представників опозиційних сил зібралися на протест.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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