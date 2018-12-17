Випуск новин за 9:00: Засідання у справі Гандзюк. Протести в Грузії

У випуску новин за 17 грудня станом на 9:00 – 17 грудня в Одесі відбудеться виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на активістів, в черговий раз – у закритому режимі. У Грузії відбулась інавгурація Саломе Зурабішвілі, яка стала п'ятим президентом країни. Втім чимало представників опозиційних сил зібралися на протест.

Також у випуску: В Українському домі Варшаві відбувся щорічний Різдвяний ярмарок. Голова Української православної церкви провів першу літургію та визначився з головним храмом. Кількість жертв у теракті в Страсбурзі зросла до п'яти осіб. Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.