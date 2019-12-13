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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 9: 00: Зеленский о Минских соглашениях. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 9:00 – минские соглашения все же надо изменить. Об этом в эфире одного из украинских политических ток-шоу заявил президент Владимир Зеленский. Опять нарушение Минских договоренностей на Донбассе. Боевики за прошедшие сутки обстреливали украинские позиции 8 раз.

      Также в выпуске:

      Правоохранители установили группу людей, причастных к организации и исполнению убийства журналиста Павла Шеремета.

      Правоохранители завершили первоочередной осмотр места пожара в Одесском колледже, где погибли 16 человек.

      Тем временем Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса.

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      Теги: Владимир Зеленский Минские договоренности Выпуск новостей
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