Выпуск новостей за 9: 00: Зеленский о Минских соглашениях. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 9:00 – минские соглашения все же надо изменить. Об этом в эфире одного из украинских политических ток-шоу заявил президент Владимир Зеленский. Опять нарушение Минских договоренностей на Донбассе. Боевики за прошедшие сутки обстреливали украинские позиции 8 раз.

Также в выпуске: Правоохранители установили группу людей, причастных к организации и исполнению убийства журналиста Павла Шеремета. Правоохранители завершили первоочередной осмотр места пожара в Одесском колледже, где погибли 16 человек. Тем временем Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса.