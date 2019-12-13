Выпуск новостей за 9: 00: Зеленский о Минских соглашениях. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 9:00 – минские соглашения все же надо изменить. Об этом в эфире одного из украинских политических ток-шоу заявил президент Владимир Зеленский. Опять нарушение Минских договоренностей на Донбассе. Боевики за прошедшие сутки обстреливали украинские позиции 8 раз.
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Тем временем Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса.
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