Випуск новин за 9:00: Зеленський про мінські угоди. Обстріли на Донбасі
У випуску новин 13 грудня станом на 9:00 – мінські угоди все ж треба змінити. Про це в ефірі одного з українських політичних ток-шоу заявив президент Володимир Зеленський. Знову порушення Мінських домовленостей на Донбасі. Бойовики минулої доби обстрілювали українські позиції 8 разів.
Також у випуску:
Правоохоронці встановили групу людей, причетних до організації та виконання вбивства журналіста Павла Шеремета.
Правоохоронці завершили першочерговий огляд місця пожежі в Одеському коледжі, де загинули 16 людей.
Тим часом Верховна Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу.
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