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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 9:00: Зеленський про мінські угоди. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин 13 грудня станом на 9:00 – мінські угоди все ж треба змінити. Про це в ефірі одного з українських політичних ток-шоу заявив президент Володимир Зеленський. Знову порушення Мінських домовленостей на Донбасі. Бойовики минулої доби обстрілювали українські позиції 8 разів.

      Також у випуску:

      Правоохоронці встановили групу людей, причетних до організації та виконання вбивства журналіста Павла Шеремета.

      Правоохоронці завершили першочерговий огляд місця пожежі в Одеському коледжі, де загинули 16 людей.

      Тим часом Верховна Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу.

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      Теги: Володимир Зеленський Мінські домовленості Випуск новин
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