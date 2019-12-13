Випуск новин за 9:00: Зеленський про мінські угоди. Обстріли на Донбасі

У випуску новин 13 грудня станом на 9:00 – мінські угоди все ж треба змінити. Про це в ефірі одного з українських політичних ток-шоу заявив президент Володимир Зеленський. Знову порушення Мінських домовленостей на Донбасі. Бойовики минулої доби обстрілювали українські позиції 8 разів.

Також у випуску: Правоохоронці встановили групу людей, причетних до організації та виконання вбивства журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці завершили першочерговий огляд місця пожежі в Одеському коледжі, де загинули 16 людей. Тим часом Верховна Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу.