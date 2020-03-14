Выпуск новостей за 9: 00: Зеленский о закрытии авиасообщений. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 9:00 – Владимир Зеленский призвал украинцев, которые сейчас находятся заграницей в ближайшие дни вернуться на Родину. Ведь через три дня Украина закрывает авиасообщение с другими странами. На Донбассе снова неспокойно. С самого утра российские наемники уже трижды обстреляли позиции украинских военных.
Также в выпуске:
С полуночи 16 марта Украина закроет границу для иностранцев на две недели.
В Италии количество заболевших за сутки увеличилось на 5 тысяч, а умерло более 400 человек.
Сегодня украинцы отмечают День добровольца. Полтысячи бойцов самообороны Майдана собрались для формирования первого добровольческого подразделения 6 лет назад.
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