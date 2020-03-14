Випуск новин за 9:00: Зеленський про закриття авіасполучень. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 14 березня станом на 9:00 – Володимир Зеленський закликав українців, які нині перебувають закордоном у найближчі дні повернутися на Батьківщину. Адже за три доби Україна закриває авіасполучення з іншими країнами. На Донбасі знову неспокійно. Із самого ранку російські найманці вже тричі обстріляли позиції українських військових.

Також у випуску: З опівночі 16 березня Україна закриє кордон для іноземців на два тижні. В Італії кількість хворих за добу збільшилась на 5 тисяч, а померло понад 400 людей. Сьогодні українці відзначають День добровольця. Півтисячі бійців самооборони Майдану зібрались для формування першого добровольчого підрозділу 6 років тому.