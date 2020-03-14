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      Випуск новин за 9:00: Зеленський про закриття авіасполучень. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 березня станом на 9:00 – Володимир Зеленський закликав українців, які нині перебувають закордоном у найближчі дні повернутися на Батьківщину. Адже за три доби Україна закриває авіасполучення з іншими країнами. На Донбасі знову неспокійно. Із самого ранку російські найманці вже тричі обстріляли позиції українських військових.

      Також у випуску:

      З опівночі 16 березня Україна закриє кордон для іноземців на два тижні.

      В Італії кількість хворих за добу збільшилась на 5 тисяч, а померло понад 400 людей.

      Сьогодні українці відзначають День добровольця. Півтисячі бійців самооборони Майдану зібрались для формування першого добровольчого підрозділу 6 років тому.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
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