Випуск новин за 9:00: Зеленський про закриття авіасполучень. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 14 березня станом на 9:00 – Володимир Зеленський закликав українців, які нині перебувають закордоном у найближчі дні повернутися на Батьківщину. Адже за три доби Україна закриває авіасполучення з іншими країнами. На Донбасі знову неспокійно. Із самого ранку російські найманці вже тричі обстріляли позиції українських військових.
Також у випуску:
З опівночі 16 березня Україна закриє кордон для іноземців на два тижні.
В Італії кількість хворих за добу збільшилась на 5 тисяч, а померло понад 400 людей.
Сьогодні українці відзначають День добровольця. Півтисячі бійців самооборони Майдану зібрались для формування першого добровольчого підрозділу 6 років тому.
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