Выпуск новостей за 9: 00: землетрясение в Албании. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 9:00 – Албанию всколыхнуло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Эпицентр стихии вновь развернулся в Адриатическом море, толчки ощущались в 40 километрах от столицы. Двое военных ранены, один получил боевую травму в результате обстрелов. Российские наемники за прошедшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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