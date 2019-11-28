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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 9: 00: землетрясение в Албании. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 9:00 – Албанию всколыхнуло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Эпицентр стихии вновь развернулся в Адриатическом море, толчки ощущались в 40 километрах от столицы. Двое военных ранены, один получил боевую травму в результате обстрелов. Российские наемники за прошедшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня.

      Также в выпуске:

      Жителям оккупированных территорий могут возобновить выплату пенсий.

      Так называемого "короля контрабанды" – одесского бизнесмена Вадима Альперина детективы НАБУ задержали прямо на подходе к Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

      Во всеукраинский прокат выходит лента польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды".

      В Албании самое мощное за десятилетие землетрясение: число жертв возросло - фото, видео
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      Теги: Выпуск новостей Стихийный бедствия Землетрясение
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