Випуск новин за 9:00: Землетрус в Албанії. Ситуація на фронті

У випуску новин за 28 листопада станом на 9:00 – Албанію сколихнув ще один землетрус магнітудою 5,6 балів. Епіцентр стихії знову розгорнувся в Адріатичному морі, поштовхи відчувалися за 40 кілометрів від столиці. Двоє військових поранені, один зазнав бойового травмування внаслідок обстрілів. Російські найманці минулої доби 9 разів порушили режим припинення вогню.

Також у випуску: Жителям окупованих територій можуть відновити виплату пенсій. Так званого "короля контрабанди" – одеського бізнесмена Вадима Альперіна детективи НАБУ затримали прямісінько на підході до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У всеукраїнський прокат виходить стрічка польської режисерки Агнєшки Холланд "Ціна правди".