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      Випуск новин за 9:00: Землетрус в Албанії. Ситуація на фронті

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 9:00 – Албанію сколихнув ще один землетрус магнітудою 5,6 балів. Епіцентр стихії знову розгорнувся в Адріатичному морі, поштовхи відчувалися за 40 кілометрів від столиці. Двоє військових поранені, один зазнав бойового травмування внаслідок обстрілів. Російські найманці минулої доби 9 разів порушили режим припинення вогню.

      Також у випуску:

      Жителям окупованих територій можуть відновити виплату пенсій.

      Так званого "короля контрабанди" – одеського бізнесмена Вадима Альперіна детективи НАБУ затримали прямісінько на підході до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

      У всеукраїнський прокат виходить стрічка польської режисерки Агнєшки Холланд "Ціна правди".

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      Теги: Випуск новин Землетрус Стихійні лиха
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