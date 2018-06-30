Выпуск новости 13:00: Последствия непогоды в Украине. Громкое заявление Захарченко

Выпуск новости 13:00: Последствия непогоды в Украине. Громкое заявление ЗахарченкоВыпуск новостей 20 Читати новину українською
В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 13:00 – из-за непогоды в Украине обесточены поселки и подтоплены дома, а синоптики дают неутешительные прогнозы. Лидер пророссийских боевиков Александр Захарченко пригрозил "превратить в мишень" и расстрелять миротворцев ООН.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики 34 раза обстреляли украинские позиции, двое военных ранены.
Часть украинских туристов наконец смогла попасть домой после двух суток ожидания в аэропорту Туниса
Источник: 24 канал
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