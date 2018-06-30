Выпуск новости 13:00: Последствия непогоды в Украине. Громкое заявление Захарченко

В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 13:00 – из-за непогоды в Украине обесточены поселки и подтоплены дома, а синоптики дают неутешительные прогнозы. Лидер пророссийских боевиков Александр Захарченко пригрозил "превратить в мишень" и расстрелять миротворцев ООН.

Также в выпуске: Пророссийские боевики 34 раза обстреляли украинские позиции, двое военных ранены. Часть украинских туристов наконец смогла попасть домой после двух суток ожидания в аэропорту Туниса