Випуск новини за 13:00: Наслідки негоди в Україні. Гучна заява Захарченка

Випуск новини за 13:00: Наслідки негоди в Україні. Гучна заява ЗахарченкаВипуск новин 46 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 червня станом на 13:00 – через негоду в Україні знеструмлені селища і підтоплені будинки, а синоптики дають невтішні прогнози. Лідер проросійських бойовиків Олександр Захарченко пригрозив "перетворити на мішень та розстріляти" миротворців ООН.
Також у випуску:
Проросійські бойовики 34 рази обстріляли українські позиції, двоє наших військових поранені.
Частина українських туристів нарешті змогла потрапити додому, після двох діб очікування в аеропорту Туніса
Джерело: 24 канал
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