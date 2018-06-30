Випуск новини за 13:00: Наслідки негоди в Україні. Гучна заява Захарченка

У випуску новин за 30 червня станом на 13:00 – через негоду в Україні знеструмлені селища і підтоплені будинки, а синоптики дають невтішні прогнози. Лідер проросійських бойовиків Олександр Захарченко пригрозив "перетворити на мішень та розстріляти" миротворців ООН.

Також у випуску: Проросійські бойовики 34 рази обстріляли українські позиції, двоє наших військових поранені. Частина українських туристів нарешті змогла потрапити додому, після двох діб очікування в аеропорту Туніса