Выпуск новости на 11: 00: нардепы без иммунитета. Пожар в Днепре

В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 11:00 – сегодня вступают в силу изменения к Конституции, которые оставят всех народных депутатов без иммунитета. Как именно это заработает – выясняли журналисты 24 канала. В Днепре вспыхнул пожар: огонь повредил стены и потолок, а имущество выгорело. Гася пламя, спасатели наткнулись на тела двух мужчин.

Также в выпуске: На Полтавщине в аварии погибли два человека, еще четверо – травмированы. Активисты встретили Новый год под стенами СИЗО в Киеве: пришли поддержать задержанных Кузьменко и Антоненко. Пропагандистские российские каналы лишили авторов ютуба возможности комментировать обращение президента Путина. В Запорожье в последний день 2019 года любители экстрима прыгали с 40-метрового моста над Днепром.