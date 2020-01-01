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      Выпуск новости на 11: 00: нардепы без иммунитета. Пожар в Днепре

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 11:00 – сегодня вступают в силу изменения к Конституции, которые оставят всех народных депутатов без иммунитета. Как именно это заработает – выясняли журналисты 24 канала. В Днепре вспыхнул пожар: огонь повредил стены и потолок, а имущество выгорело. Гася пламя, спасатели наткнулись на тела двух мужчин.

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      Теги: Выпуск новостей
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