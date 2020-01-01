Випуск новини за 11:00: Нардепи без імунітету. Пожежа у Дніпрі

У випуску новин за 1 січня станом на 11:00 – сьогодні набувають чинності зміни до Конституції, які залишать усіх народних депутатів без імунітету. Як саме це запрацює – з'ясовували журналісти 24 каналу. У Дніпрі спалахнула пожежа: вогонь пошкодив стіни і стелю, а майно вигоріло вщент. Гасячи полум'я, рятувальники натрапили на тіла двох чоловіків.

Також у випуску: На Полтавщині в аварії загинули двоє людей, ще четверо – травмовані. Активісти зустріли Новий рік під стінами СІЗО у Києві: прийшли підтримати затриманих Кузьменко та Антоненка. Пропагандистських російські канали позбавили дописувачів ютубу можливості коментувати звернення президента Путіна. У Запоріжжі в останній день 2019 року любителі екстриму стрибали з 40-метрового мосту над Дніпром.