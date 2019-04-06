Выпуск по 13:00: Контрабанда с оккупированных территорий. Волкер о новом президенте

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 13:00 – 90 тысяч контрабандных пачек сигарет пытались завезти с оккупированного Донбасса на подконтрольные украинские территории. Нарушителей задержали пограничники ООС. Новый президент Украины окажется под давлением России. Так считает специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер.

Также в выпуске: На Киевщине подросток сбил двух девушек. Бизнес отреагировал на результаты первого тура выборов в Украине. В Польше поезд влетел в "скорую". 20 американских штатов подали в суд на президента США.

Источник: 24 канал