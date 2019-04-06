Выпуск по 13:00: Контрабанда с оккупированных территорий. Волкер о новом президенте
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 13:00 – 90 тысяч контрабандных пачек сигарет пытались завезти с оккупированного Донбасса на подконтрольные украинские территории. Нарушителей задержали пограничники ООС. Новый президент Украины окажется под давлением России. Так считает специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер.
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Источник: 24 канал
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