Випуск за 13:00: Контрабанда з окупованих територій. Волкер про нового президента

У випуску новин за 6 квітня станом на 13:00 – 90 тисяч контрабандних пачок цигарок намагались завезти з окупованого Донбасу на підконтрольні українські території. Порушників затримали прикордонники ООС. Новий президент України опиниться під тиском Росії. Так вважає спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер.

Також у випуску: На Київщині підліток збив двох дівчат. Як бізнес відреагував на результати першого туру виборів в Україні. У Польщі потяг влетів у швидку. 20 американських штатів позиваються до президента США.

Джерело: 24 канал