Выпуск за 12:00: Новое по делу одесского колледжа. Легализация игорного бизнеса

В выпуске новостей за 12:00 – Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения завхозу колледжа в Одессе, где в результате пожара погибли 16 человек. 68-летнюю Татьяну Фомич отправили под домашний арест на два месяца. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. За него голосовали только представители партии "Слуги народа" и внефракционные нардепы.

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