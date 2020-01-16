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      Выпуск за 12:00: Новое по делу одесского колледжа. Легализация игорного бизнеса

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12:00 – Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения завхозу колледжа в Одессе, где в результате пожара погибли 16 человек. 68-летнюю Татьяну Фомич отправили под домашний арест на два месяца. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. За него голосовали только представители партии "Слуги народа" и внефракционные нардепы.

      Также в выпуске:

      Боевики применили артиллерию возле Орехового, кроме того осуществили шесть гранатометных выстрелов ВОГ по позициям украинской стороны. От снайперской пули погиб один украинский военный.

      В Кабмине опровергли информацию об отставке премьера Гончарука.

      Россия осуществила авиаудар по Сирии. Погибли по меньшей мере полтора десятка гражданских лиц

      В Индонезии два необитаемые острова затонули из-за глобального потепления.

      Всемирный день The Beatles: малоизвестные факты о группе, которые следует знать
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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Игорный бизнес Пожар в Одессе на Троицкой
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