Випуск за 12:00: Нове у справі одеського коледжу. Легалізація грального бізнесу

У випуску новин за 12:00 – Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід завгоспу коледжу в Одесі, де внаслідок пожежі загинуло 16 людей. 68-річну Тетяну Фомич відправили під домашній арешт на два місяці. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. За нього голосували лише представники партії "Слуги народу" та позафракційні нардепи.

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