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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Випуск за 12:00: Нове у справі одеського коледжу. Легалізація грального бізнесу

      Випуск новин 65 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12:00 – Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід завгоспу коледжу в Одесі, де внаслідок пожежі загинуло 16 людей. 68-річну Тетяну Фомич відправили під домашній арешт на два місяці. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. За нього голосували лише представники партії "Слуги народу" та позафракційні нардепи.

      Також у випуску:

      Бойовики застосували артилерію біля Оріхового, крім того скинули шість гранатометних пострілів ВОГ на позиції української сторони. Від снайперської кулі загинув один український військовий. 

      У Кабміні спростували інформацію щодо відставки прем'єра Гончарука. 

      Росія здійснила авіаудар по Сирії. Загинуло щонайменше півтора десятка цивільних осіб

      В Індонезії два безлюдні острови затонули через глобальне потепління.

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      Теги: Верховна Рада Гральний бізнес Випуск новин Пожежа в Одесі на Троїцькій
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