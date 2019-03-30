Выпуск за 13:00: Подкуп избирателей в Черкассах. Перевод часов

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 13:00 – в Черкассах правоохранители поймали на горячем людей, которые пытались подкупить избирателей. Всего во время обыска полицейские изъяли 1,5 миллиона гривен и 12 тысяч долларов наличными. Ночью с 30 на 31 марта Украина переходит на летнее время – стрелки часов надо перевести на час вперед.

Также в выпуске: На Киевщине горел частный завод по производству военной амуниции, есть один пострадавший. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что всех крымских татар, которых российские силовики задержали в оккупированном Крыму, вывезли в РФ. Сколько на самом деле стоит украинский газ. В Украине начался день тишины. Любая политическая агитация и публикации социологических опросов считаются нарушением закона.

Источник: 24 канал