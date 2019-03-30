Выпуск за 13:00: Подкуп избирателей в Черкассах. Перевод часов
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 13:00 – в Черкассах правоохранители поймали на горячем людей, которые пытались подкупить избирателей. Всего во время обыска полицейские изъяли 1,5 миллиона гривен и 12 тысяч долларов наличными. Ночью с 30 на 31 марта Украина переходит на летнее время – стрелки часов надо перевести на час вперед.
Также в выпуске:
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Сколько на самом деле стоит украинский газ.
В Украине начался день тишины. Любая политическая агитация и публикации социологических опросов считаются нарушением закона.
Источник: 24 канал
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