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      Выпуск за 13:00: Подкуп избирателей в Черкассах. Перевод часов

      Выпуск новостей 66 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 13:00 – в Черкассах правоохранители поймали на горячем людей, которые пытались подкупить избирателей. Всего во время обыска полицейские изъяли 1,5 миллиона гривен и 12 тысяч долларов наличными. Ночью с 30 на 31 марта Украина переходит на летнее время – стрелки часов надо перевести на час вперед.

      Также в выпуске:

      На Киевщине горел частный завод по производству военной амуниции, есть один пострадавший.

      Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что всех крымских татар, которых российские силовики задержали в оккупированном Крыму, вывезли в РФ.

      Сколько на самом деле стоит украинский газ.

      В Украине начался день тишины. Любая политическая агитация и публикации социологических опросов считаются нарушением закона.

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      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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