Випуск за 13:00: Підкуп виборців у Черкасах. Переведення годинників

У випуску новин за 30 березня станом на 13:00 – у Черкасах правоохоронці схопили на гарячому людей, які намагалися підкупити виборців. Загалом під час обшуку поліцейські вилучили 1,5 мільйона гривень та 12 тисяч доларів готівкою. Вночі з 30 на 31 березня Україна переходить на літній час – стрілки годинника треба перевести на годину вперед.

Також у випуску: На Київщині горів приватний завод по виробництву військової амуніції, є один постраждалий. Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що усіх кримських татар, яких російські силовики затримали в окупованому Криму, вивезли до РФ. Скільки насправді коштує український газ. В Україні розпочався день тиші. Будь-яка політична агітація та публікації соціологічних опитувань вважаються порушенням закону.

Джерело: 24 канал