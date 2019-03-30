Випуск за 13:00: Підкуп виборців у Черкасах. Переведення годинників
У випуску новин за 30 березня станом на 13:00 – у Черкасах правоохоронці схопили на гарячому людей, які намагалися підкупити виборців. Загалом під час обшуку поліцейські вилучили 1,5 мільйона гривень та 12 тисяч доларів готівкою. Вночі з 30 на 31 березня Україна переходить на літній час – стрілки годинника треба перевести на годину вперед.
Також у випуску:
На Київщині горів приватний завод по виробництву військової амуніції, є один постраждалий.
Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що усіх кримських татар, яких російські силовики затримали в окупованому Криму, вивезли до РФ.
Скільки насправді коштує український газ.
В Україні розпочався день тиші. Будь-яка політична агітація та публікації соціологічних опитувань вважаються порушенням закону.
Джерело: 24 канал
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