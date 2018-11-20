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      Выпуск за 16:00: Бой под оккупированным Донецком. Всеукраинские учения по гражданской защите

      Выпуск новостей 86 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 16:00 – ночью на окраинах оккупированного Донецка вооруженные силы Украины приняли бой с террористами и одержали победу в нем. Впервые за последние 10 лет в Украине стартовали масштабные учения по гражданской защите. Спасатели в течение трех дней будут отрабатывать варианты опасных ситуаций.

      Также в выпуске:

      Бизнес, связанный с контрабандой сигарет в Черном море, приписывают нардепу из окружения президента.

      "Евробляхеры" частично перекрыли проезд в Николаеве.

      Рада отказалась снять неприкосновенность с Березкина, которого подозревают в коррупции.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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