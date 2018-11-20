Выпуск за 16:00: Бой под оккупированным Донецком. Всеукраинские учения по гражданской защите
В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 16:00 – ночью на окраинах оккупированного Донецка вооруженные силы Украины приняли бой с террористами и одержали победу в нем. Впервые за последние 10 лет в Украине стартовали масштабные учения по гражданской защите. Спасатели в течение трех дней будут отрабатывать варианты опасных ситуаций.
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Источник: 24 канал
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