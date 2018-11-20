Випуск новин за 16:00: Бій під окупованим Донецьком. Всеукраїнські навчання з цивільного захисту

У випуску новин за 20 листопада станом на 16:00 – вночі на околицях окупованого Донецька збройні сили України прийняли бій з терористами та здобули перемогу у ньому. Вперше за останні 10 років в Україні стартували масштабні навчання з цивільного захисту. Рятувальники впродовж трьох днів будуть відпрацьовувати варіанти небезпечних ситуацій.

Також у випуску: Бізнес, пов'язаний з контрабандою цигарок у Чорному морі, приписують нардепу з оточення президента. "Євробляхери" частково перекрили проїзд у Миколаєві. Рада відмовилася зняти недоторканність з Березкіна, якого підозрюють у корупції.