Выпуск за 18:00: Заявление об отставке Гройсмана. Церемонии инаугурации президентов Украины
В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 18:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета Министров. Все принесения присяги президентами Украины отличались. Леонид Кравчук не пел гимн, а Леонид Кучма отказался от инаугурации в Верховной Раде.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский принес присягу на верность народу Украины.
Сможет ли новоизбранный президент распустить Верховную Раду.
Источник: 24 канал
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