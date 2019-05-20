Випуск новин за 18:00: Заява про відставку Гройсмана. Церемонії інавгурації президентів України
У випуску новин за 20 травня станом на 18:00 – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку у середу, 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабінету Міністрів. Усі складання присяги президентами України відрізнялись. Леонід Кравчук не співав гімн, а Леонід Кучма відмовився від інавгурації у Верховній Раді.
Також у випуску:
Володимир Зеленський склав присягу на вірність народу України.
Чи зможе новообраний президент розпустити Верховну Раду.
Джерело: 24 канал
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