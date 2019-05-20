19:07
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 18:00: Заява про відставку Гройсмана. Церемонії інавгурації президентів України

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 травня станом на 18:00 – прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку у середу, 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабінету Міністрів. Усі складання присяги президентами України відрізнялись. Леонід Кравчук не співав гімн, а Леонід Кучма відмовився від інавгурації у Верховній Раді.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський склав присягу на вірність народу України.

      Чи зможе новообраний президент розпустити Верховну Раду.

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: фото та відео
      сьогодні
      15547
      Теги: Випуск новин Інавгурація Зеленського Відставка Гройсмана Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сьогодні , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 2398
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сьогодні , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 789
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сьогодні , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 1212
      Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      сьогодні , 16:00 Друзям – все, ворогам – закон: НАЗК провалило боротьбу з корупцією
      Олександра Дрік 456
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сьогодні , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 8167
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук