Выпуск за 19:00: Оценка выполнения медицинской реформы. Результаты конференции в Мюнхене
В выпуске за 19 февраля по состоянию на 19:00 – президент Украины Владимир Зеленский соберет коллегию из опытных медиков для оценки медицинской реформы, которая стартовала еще в 2018 году. Мюнхенская конференция, которая состоялась еще до обострения на фронте в районе Золотого, вызвала обсуждение сразу нескольких важных тем. В частности, озвучили и 12 шагов к миру, которые выгодны России.
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