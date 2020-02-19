Выпуск за 19:00: Оценка выполнения медицинской реформы. Результаты конференции в Мюнхене

В выпуске за 19 февраля по состоянию на 19:00 – президент Украины Владимир Зеленский соберет коллегию из опытных медиков для оценки медицинской реформы, которая стартовала еще в 2018 году. Мюнхенская конференция, которая состоялась еще до обострения на фронте в районе Золотого, вызвала обсуждение сразу нескольких важных тем. В частности, озвучили и 12 шагов к миру, которые выгодны России.

Также в выпуске: Новости о прибытии эвакуированных людей из Китая возмутили украинцев.