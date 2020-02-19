19:50
19 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, 18 лютого
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, 18 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН

      Випуск новин за 19:00: Оцінка виконання медичної реформи. Результати конференції в Мюнхені

      Випуск новин -

      У випуску новин за 19 лютого станом на 19:00 – президент України Володимир Зеленський збере колегію з досвідчених медиків для оцінки медичної реформи, яка стартувала ще у 2018 році. Мюнхенська безпекова конференція, яка відбулася ще до загострення на фронті в районі Золотого, спричинила обговорення одразу кількох важливих тем. Зокрема, озвучили й 12 кроків до миру, які вигідні Росії.

      Також у випуску:

      Новини про прибуття евакуйованих з Китаю обурили українців.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Теги: Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:19 Популізм чи український центризм: нова ідеологія партії "Слуга народу"
      Богдан Мірошниченко
      сьогодні , 19:00 День звільнення Луганська чи День закоханих: що святкували 14 лютого в окупації
      Ольга Черненко
      18 лютого , 12:32 Топ-10 "трансферів" із футболу в покер
      17 лютого , 17:08 Наймогутніші компанії світу зосереджені не в Америці: думка мільярдера
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 17:09 Гроші від МВФ для України затримують: у чому причина
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук