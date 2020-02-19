Випуск новин за 19:00: Оцінка виконання медичної реформи. Результати конференції в Мюнхені

У випуску новин за 19 лютого станом на 19:00 – президент України Володимир Зеленський збере колегію з досвідчених медиків для оцінки медичної реформи, яка стартувала ще у 2018 році. Мюнхенська безпекова конференція, яка відбулася ще до загострення на фронті в районі Золотого, спричинила обговорення одразу кількох важливих тем. Зокрема, озвучили й 12 кроків до миру, які вигідні Росії.

Також у випуску: Новини про прибуття евакуйованих з Китаю обурили українців.