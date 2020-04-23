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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12:00: Детсад онлайн. Дезинфекция предприятий с дронов

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 12:00 – с сегодняшнего дня на платформе Образовательного хаба города Киева стартовали онлайн занятия для детей дошкольного возраста. Тем временем в Киеве с дронов начали дезинфицировать крупные предприятия. Первыми начали бороться с COVID-19 с воздуха на мусоросжигательном заводе "Энергия".

      Также в выпуске:

      На борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" обнаружили 777 больных коронавирусом.

      В огне – крупнейший заповедник Польши, масштабные пожары вспыхнули в Бебжанском национальном парке.

      Еще три новых случая COVID-19 зафиксировали среди украинских военнослужащих.

      Теги: Коронавирус в Украине Образование Выпуск новостей
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