Выпуск новостей за 12:00: Детсад онлайн. Дезинфекция предприятий с дронов
В выпуске новостей за 23 апреля по состоянию на 12:00 – с сегодняшнего дня на платформе Образовательного хаба города Киева стартовали онлайн занятия для детей дошкольного возраста. Тем временем в Киеве с дронов начали дезинфицировать крупные предприятия. Первыми начали бороться с COVID-19 с воздуха на мусоросжигательном заводе "Энергия".
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На борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" обнаружили 777 больных коронавирусом.
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Еще три новых случая COVID-19 зафиксировали среди украинских военнослужащих.
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