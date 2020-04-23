13:01
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуску новин за 12:00: Дитсадок онлайн. Дезинфекція підприємств з дронів

      Випуск новин -

      У випуску новин за 23 квітня станом на 12:00 – відсьогодні на платформі Освітнього хабу міста Києва стартували онлайн заняття для дітей дошкільного віку. Тим часом в Києві з дронів почали дезинфікувати великі підприємства. Першими почали боротися з COVID-19 з повітря на сміттєспалювальному заводі "Енергія".

      Також у випуску:

      На борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт" виявили 777 хворих на коронавірус.

      У вогні – найбільший заповідник Польщі, масштабні пожежі спалахнули у Бєбжанському національному парку.

      Ще три нових випадки COVID-19 зафіксували серед українських військовослужбовців.

      Теги: Освіта Коронавірус в Україні Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:43 Скандал у США через COVID-19 на атомному авіаносці: 777 хворих військових, міністр у відставці
      Новини світу 14210
      сьогодні , 08:00 Головні новини 22 квітня: карантин продовжили і Саакашвілі можуть призначити в уряд
      Головні новини 9136
      сьогодні , 10:49 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
      Краса 18493
      сьогодні , 10:07 Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 23 квітня
      Новини України 22964
      сьогодні , 08:23 Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники гасять три осередки вогню – фото і відео
      Новини України 136521
      сьогодні , 11:14 Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людей
      Лікування 290619
      сьогодні , 11:28 Коронавірус в окупованому Криму: захворіли вже майже 80 людей
      Лікування 21733
      сьогодні , 08:36 Пожежа в Житомирській області: рятувальники тиждень гасять вогонь – карта, фото і відео
      Новини України 15731
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Коронавірус з нами на роки
      Іван Примаченко
      сьогодні , 11:25 Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"
      Надія Біленко