Випуску новин за 12:00: Дитсадок онлайн. Дезинфекція підприємств з дронів
У випуску новин за 23 квітня станом на 12:00 – відсьогодні на платформі Освітнього хабу міста Києва стартували онлайн заняття для дітей дошкільного віку. Тим часом в Києві з дронів почали дезинфікувати великі підприємства. Першими почали боротися з COVID-19 з повітря на сміттєспалювальному заводі "Енергія".
Також у випуску:
На борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт" виявили 777 хворих на коронавірус.
У вогні – найбільший заповідник Польщі, масштабні пожежі спалахнули у Бєбжанському національному парку.
Ще три нових випадки COVID-19 зафіксували серед українських військовослужбовців.
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