Выпуск новостей за 22:00: Убийство Бабченко. Авария с украинскими туристами

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 22:00 – в Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко, об этом сообщил его коллега Айдер Муждабаев. По его словам, выстрел был и спину, Бабченко увезли в больницу. Полиция уже сообщила, что от ранения потерпевший умер в карете скорой. Туристический автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, пострадали 28 человек, 8 в тяжелом состоянии.

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