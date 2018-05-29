Выпуск новостей за 22:00: Убийство Бабченко. Авария с украинскими туристами
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 22:00 – в Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко, об этом сообщил его коллега Айдер Муждабаев. По его словам, выстрел был и спину, Бабченко увезли в больницу. Полиция уже сообщила, что от ранения потерпевший умер в карете скорой. Туристический автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, пострадали 28 человек, 8 в тяжелом состоянии.
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Источник: 24 Канал
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