Випуску новин за 22:00: Вбивство Бабченка. Аварія з українськими туристами

У випуску новин за 29 травня станом на 22:00 – у Києві стріляли в російського журналіста Аркадія Бабченка, про це повідомив його колега Айдер Муждабаєв. За його словами, постріл був й спину, Бабченка довезли до лікарні. Поліція вже повідомила, що від поранення потерпілий помер в кареті швидкої. Туристичний автобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині, постраждало 28 людей, 8 у важкому стані.

Також у випуску: Візит президента Німеччини в Україну. У Харкові відкрили мурал із зображенням Кузьми Скрябіна. На Херсонщині третю добу горить ліс.