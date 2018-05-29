Випуску новин за 22:00: Вбивство Бабченка. Аварія з українськими туристами
У випуску новин за 29 травня станом на 22:00 – у Києві стріляли в російського журналіста Аркадія Бабченка, про це повідомив його колега Айдер Муждабаєв. За його словами, постріл був й спину, Бабченка довезли до лікарні. Поліція вже повідомила, що від поранення потерпілий помер в кареті швидкої. Туристичний автобус з українцями потрапив у ДТП в Угорщині, постраждало 28 людей, 8 у важкому стані.
Також у випуску:
Візит президента Німеччини в Україну.
У Харкові відкрили мурал із зображенням Кузьми Скрябіна.
На Херсонщині третю добу горить ліс.
Джерело: 24 Канал
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