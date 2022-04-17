Украинские военные записали эффектное видео залпа из четырех "Пионов". Это были бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясылы.

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"Кракен" долетел до врага

Четыре огромных артиллерийских установки одновременно выстрелили по позициям оккупантов. Впоследствии на видео продемонстрировали уничтоженную технику россиян. Случилось ли это после этого залпа – в ВСУ не уточнили.

Мощные выстрелы от "Пионов": смотрите видео

Добавим, САУ 2С7 "Пион" может стрелять на расстояние до 47,5 километра.

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