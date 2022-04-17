По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны, россияне готовятся к решающей битве на Донбассе. К Пасхе они мечтают продемонстрировать хоть какой-то намек на победу в войне, поэтому очень спешат.

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Российские генералы боятся

Как заверил Кирилл Буданов, у оккупантов не получится воплотить свои планы. Есть вероятность определенных тактических побед оккупантов , но на большие достижения враг рассчитывать не может.

Кроме того, российское командование горячо спорит по поводу наступательных действий. Дело в том, что многих их коллеги ВСУ уже ликвидировали, и они очень боятся повторить их судьбу.

У российского генералитета нет "однородности" исключительно по одной причине – на данном этапе точно подтверждено об уничтожении 8 их генералов. И этот фактор действительно пугает очень многих из них,

– сказал глава ГУР МОУ.

Также он добавил, что у россиян заканчиваются запасы высокоточных ракет, а санкции не дают им наладить их производство.

Что касается концентрации сил врага, то больше всего военных средств россияне концентрируют в районе Изюма Харьковской области.