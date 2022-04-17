В результате решительного сопротивления украинских сил, оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщили на официальной странице ОТУ "Восток" в фейсбуке.
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Потери оккупантов на Востоке за сутки 17 апреля
В оперативно-тактической группировке "Восток" отметили, что враг пытается прорвать оборону украинских сил по отдельным направлениям. Всего за сутки 17 апреля наши защитники на Востоке отразили 5 вражеских атак и вместе с тем уничтожили:
- личного состава оккупантов – 60;
- танков – 1;
- БМП – 1;
- МТЛБ – 2;
- артиллерийских систем – 3;
- артиллерийских тягачей – 3;
- вертолетов – 1.
Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 17 апреля: смотрите видео