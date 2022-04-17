Унаслідок рішучого спротиву українських сил, окупанти зазнали значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомили на офіційній сторінці ОТУ "Схід" у фейсбуці.
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Втрати окупантів на Сході за добу 17 квітня
В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" зазначили, що ворог намагається прорвати оборону українських сил на окремих напрямках. Загалом за добу 17 квітня наші захисники на Сході відбили 5 ворожих атак і разом з тим знищили:
- особового складу окупантів – 60;
- танків – 1;
- БМП – 1;
- МТЛБ – 2;
- артилерійських систем – 3;
- артилерійських тягачів – 3;
- вертольотів – 1.
Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 17 квітня: дивіться відео