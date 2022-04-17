За словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони, росіяни готуються до вирішальної для битви на Донбасі. До Великодня вони мріють продемонструвати бодай якийсь натяк на "перемогу" у війні, тому дуже поспішають.

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Російські генерали бояться

Як запевнив Кирило Буданов, в окупантів не вийде втілити свої плани. Є ймовірність певних тактичних перемог окупантів, але на більші здобутки ворог розраховувати не може.

Окрім того, російське командування гаряче сперечається щодо наступальних дій. Річ у тім, що багато їхніх колег ЗСУ вже ліквідували, і вони дуже бояться повторити їхню долю.

У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини – на даному етапі точно підтверджено про знищення 8 їхніх генералів. І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них,

– сказав очільник ГУР МОУ.

Також він додав, що в росіян закінчуються запаси високоточних ракет, а санкції не дають їм налагодити їх виробництво.

Щодо концентрації сил ворога, то найбільше військових засобів росіяни концентрують у районі Ізюма, що на Харківщині.

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